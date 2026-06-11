Трамп анонсував "дуже сильний удар" по Ірану і обіцяє захопити ключовий острів

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчої ночі американські військові завдадуть по Ірану "дуже сильного удару".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

При цьому Трамп зазначив, що іранські ВМС, ВПС, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона та всі інші засоби захисту, а також більша частина його наступального потенціалу, вже нібито знищені.

"Сьогодні вночі Сполучені Штати завдадуть Ірану ДУЖЕ СИЛЬНОГО УДАРУ. У недалекому майбутньому ми захопимо острів Харк та інші об'єкти нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні ринки нафти та газу, подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою, що чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки", – написав президент США.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати та Іран продовжують вести переговори щодо укладення мирної угоди попри обмін авіаударами у ніч проти четверга.

У вівторок американський президент заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні".

У Тегерані раніше наголосили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.