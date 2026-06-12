WSJ: Трамп вимагатиме від Конгресу анулювання двох процедур його імпічменту

Президент США Дональд Трамп та його союзники обговорювали можливість чинити тиск на законодавців з метою ухвалення резолюції, спрямованої на анулювання двох процедур імпічменту, ініційованих під час його першого терміну.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У публікації зазначається, що ця резолюція дозволила б Трампу оголосити про символічну перемогу в питанні, яке переслідує його з моменту першого терміну, що стало б частиною ширших зусиль щодо поліпшення його президентської спадщини.

Однак, на думку експертів, вона не мала б практично жодного юридичного значення, оскільки американська конституція не передбачає процедури скасування імпічменту.

"Це потрібно зробити, тому що я не зробив нічого поганого. Це була сфальсифікована угода – це була повністю сфальсифікована ситуація", – сказав Трамп, коли його запитали про резолюцію під час телефонної розмови з The Wall Street Journal цього тижня.

За словами обізнаних джерел, цей захід, найімовірніше, не розглядатимуть до листопада, після проміжних виборів. Навіть тоді, на думку кількох республіканських законодавців Палати представників, буде складно зібрати голоси, необхідні для ухвалення цієї ініціативи.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що обговорював резолюцію з Трампом. Джонсон додав, що у нього були детальніші бесіди з деякими союзниками президента у юридичних колах.

"Я думаю, що це цілком логічно: чим більше з’являється доказів, тим більше ми розуміємо, що це дійсно були фіктивні імпічменти", – сказав Джонсон.

Він також додав, що розмови про резолюцію активізувалися близько місяця тому.

Джонсон сказав, що спроба вилучення імпічменту з протоколів "не є першочерговим завданням", але додав, що вона входить до його списку пріоритетів.

"Це пріоритет і те, що Конгрес повинен виправити", – сказав він.

За словами людей, які обговорювали це питання з Трампом, він не чинить активного тиску на Конгрес з метою проведення голосування з цього приводу до проміжних виборів.

Дональд Трамп – єдиний президент в історії США, якому оголошували імпічмент двічі (у 2019 та 2021 роках). В обох випадках імпічменту Сенат виправдав президента.

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