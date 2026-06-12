WSJ: Трамп будет требовать от Конгресса отмены двух процедур его импичмента

Президент США Дональд Трамп и его союзники обсуждали возможность оказания давления на законодателей с целью принятия резолюции, направленной на отмену двух процедур импичмента, инициированных во время его первого срока.

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal из источников, сообщает "Европейская правда".

В публикации отмечается, что эта резолюция позволила бы Трампу объявить о символической победе в вопросе, который преследует его с момента первого срока, что стало бы частью более широких усилий по улучшению его президентского наследия.

Однако, по мнению экспертов, она не имела бы практически никакого юридического значения, поскольку американская конституция не предусматривает процедуры отмены импичмента.

"Это нужно сделать, потому что я не сделал ничего плохого. Это была сфальсифицированная сделка – это была полностью сфальсифицированная ситуация", – сказал Трамп, когда его спросили о резолюции во время телефонного разговора с The Wall Street Journal на этой неделе.

По словам осведомленных источников, эту инициативу, скорее всего, не будут рассматривать до ноября, после промежуточных выборов. Даже тогда, по мнению нескольких республиканских законодателей Палаты представителей, будет сложно собрать голоса, необходимые для принятия этой инициативы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что обсуждал резолюцию с Трампом. Джонсон добавил, что у него были более подробные беседы с некоторыми союзниками президента в юридических кругах.

"Я думаю, что это вполне логично: чем больше появляется доказательств, тем больше мы понимаем, что это действительно были фиктивные импичменты", – сказал Джонсон.

Он также добавил, что разговоры о резолюции активизировались около месяца назад.

Джонсон сказал, что попытка исключить импичмент из протоколов "не является первоочередной задачей", но добавил, что она входит в его список приоритетов.

"Это приоритет и то, что Конгресс должен исправить", – сказал он.

По словам людей, обсуждавших этот вопрос с Трампом, он не оказывает активного давления на Конгресс с целью проведения голосования по этому поводу до промежуточных выборов.

Дональд Трамп – единственный президент в истории США, которому дважды объявляли импичмент (в 2019 и 2021 годах). В обоих случаях импичмента Сенат оправдал президента.

Читайте также: Шанс остановить Трампа: как промежуточные выборы могут ограничить президента США