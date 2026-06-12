У Литві обговорюють питання компенсацій за шкоду від збитих дронів

Сейм Литви розпочав розгляд законопроєкту, який пропонує державі відшкодовувати збитки, завдані литовською армією або союзниками по НАТО в результаті законного застосування військової сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Закон адаптований до випадків, коли військові безпілотники інших держав, що залітають до Литви, будуть збиті, а їхні уламки завдадуть шкоди майну на землі.

"Якщо буде необхідність усунути загрозу, тобто збити ворожий дрон у повітряному просторі Литви, у деяких випадках ми не зможемо уникнути матеріальних наслідків на землі. Уламки дронів можуть впасти і завдати додаткової шкоди цивільній інфраструктурі", – заявив на засіданні Сейму міністр оборони Робертас Каунас.

Він додав, що саме тому пропонується регламентувати цю дію і компенсувати збитки, які можуть виникнути в ході такого інциденту.

Як зазначає Міністерство оборони Литви, яке підготувало проєкт, поправки спрямовані на створення чіткого механізму компенсації збитків у випадках нейтралізації загроз державній безпеці із застосуванням військової сили.

Залежно від розміру компенсації та фінансових можливостей держави виплата може бути розподілена на строк до десяти років.

Проєкт був схвалений у Сеймі після подання одноголосно. Після обговорення в комітетах він повернеться до зали пленарних засідань 23 червня.

Проєкт також пропонує розширити можливості застосування військової сили проти об’єктів, що рухаються в повітрі: згідно з документом, військова сила може застосовуватися не тільки проти безпілотних літальних апаратів, а й проти інших автономно або дистанційно керованих об’єктів.

Останнім часом у країнах Балтії фіксується зростання кількості порушень повітряного простору, а через можливу загрозу з боку дронів у окремих районах Литви наприкінці травня двічі оголошували повітряну тривогу.

Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів.

Винищувачі НАТО вже двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.