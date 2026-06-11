Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів

Під час засідання Європейської ради 18-19 червня у Брюсселі лідери держав-членів Європейського Союзу обговорять відповідь на нещодавні систематичні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема, стосовно посилення Східного флангу Євросоюзу.

Про це йдеться в листі-запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошті, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі 18-19 червня буде обговорена відповідь Євросоюзу на вторгнення дронів у його повітряний простір.

"Нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, включаючи падіння російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, підкреслюють нагальність просування нашого спільного порядку денного щодо готовності до оборони, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС", – йдеться у листі.

Антоніу Кошта констатував, що у ЄС вже "було досягнуто прогресу у витратах на оборону та спроможностях" – тим не менш, за його словами, багато чого ще належить зробити.

За інформацією джерел "ЄвроПравди", обговорення щодо відповіді на дронові загрози ЄС відбудеться 19 червня.

Як повідомляла "Європейська правда", вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

У той самий час, винищувачі НАТО вже двічі збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією. Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.