В Литве обсуждают вопрос о компенсациях за ущерб от сбитых дронов

Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта, который предлагает государству возмещать ущерб, нанесенный литовской армией или союзниками по НАТО в результате законного применения военной силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Закон адаптирован к случаям, когда военные беспилотники других государств, залетающие в Литву, будут сбиты, а их обломки нанесут ущерб имуществу на земле.

"Если возникнет необходимость устранить угрозу, то есть сбить вражеский дрон в воздушном пространстве Литвы, в некоторых случаях мы не сможем избежать материальных последствий на земле. Обломки дронов могут упасть и нанести дополнительный ущерб гражданской инфраструктуре", – заявил на заседании Сейма министр обороны Робертас Каунас.

Он добавил, что именно поэтому предлагается регламентировать это действие и компенсировать убытки, которые могут возникнуть в ходе такого инцидента.

Как отмечает Министерство обороны Литвы, подготовившее проект, поправки направлены на создание четкого механизма компенсации убытков в случаях нейтрализации угроз государственной безопасности с применением военной силы.

В зависимости от размера компенсации и финансовых возможностей государства выплата может быть распределена на срок до десяти лет.

Проект был одобрен в Сейме после представления единогласно. После обсуждения в комитетах он вернется в зал пленарных заседаний 23 июня.

Проект также предлагает расширить возможности применения военной силы против объектов, движущихся в воздухе: согласно документу, военная сила может применяться не только против беспилотных летательных аппаратов, но и против других автономно или дистанционно управляемых объектов.

В последнее время в странах Балтии фиксируется рост количества нарушений воздушного пространства, а из-за возможной угрозы со стороны дронов в отдельных районах Литвы в конце мая дважды объявляли воздушную тревогу.

Лидеры ЕС 19 июня обсудят укрепление Восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.