ЗМІ розкрили, що містить узгоджений між США та Іраном меморандум

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами американського президента, незабаром буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін дотримання правил.

Про це стало відомо виданню Axios, пише "Європейська правда".

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном продовжить припинення вогню на 60 днів, зокрема в Лівані, протягом яких сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану.

Дипломат однієї з країн-посередників, який ознайомив Axios з останнім текстом меморандуму, сказав, що США та Іран узгодили текст угоди, але вона потребує остаточного затвердження. Станом на вечір четверга угоду було схвалено з іранської сторони на високому рівні, але, ймовірно, не верховним лідером Моджтабою Хаменеї, повідомили два обізнані джерела.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує підписання домовленості цими вихідними. Як відомо, чотири літаки C-17 ВПС США вилетіли до Європи у четвер, перевозячи обладнання для можливої ​​поїздки віцепрезидента Джей Ді Венса на церемонію підписання в Женеві.

За словами двох дипломатів з країн-посередників та двох американських посадовців, попередня угода була досягнута в середу ввечері після кількох годин переговорів між катарським посередником Алі Аль-Таваді та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Заява Трампа про те, що угоду було укладено, стала несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. За даними джерела з США, останніми днями Нетаньягу опинився в невіданні, телефонуючи союзникам, близьким до адміністрації Трампа, щоб спробувати зібрати інформацію.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, Іран візьме на себе певні зобов'язання щодо своєї ядерної програми – перш за все ніколи не мати ядерної зброї та вирішити проблему навколо свого збагаченого урану.

Угода також передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд, а також повернення до довоєнних обсягів судноплавства протягом 30 днів. Натомість морську блокаду США також буде знято.

Раніше офіційні особи США повідомили Axios, що після повторного відкриття протоки Ірану буде надано тимчасове скасування санкцій, що дозволить йому продавати нафту протягом 60 днів. Послаблення санкцій триватиме, якщо Тегеран дотримуватиметься початкової угоди та продемонструє "добросовісну волю" на наступних переговорах щодо ядерної програми.

Досі незрозуміло, чи містить текст якесь детальне пояснення того, що станеться з мільярдами іранських активів, замороженими за кордоном. Іран наполягав на тому, що він повинен отримати певну суму грошей негайно після підписання будь-якої початкової угоди, тоді як США заявили, що кошти будуть виплачуватися траншами на основі дотримання умов.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном може відбутися вже цими вихідними в Європі.

Перед цим Трамп заявив, що скасовує удари по Ірану, про які він повідомив за кілька годин до того, оскільки "фінальні пункти" угоди між двома сторонами були затверджені.