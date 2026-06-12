Трамп: підписання угоди з Іраном може відбутись вже у вихідні

Президент США Дональд Трамп стверджує, що підписання мирної угоди з Іраном може відбутись вже цими вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив журналістам в Овальному кабінеті, його цитує Bloomberg.

За словами Трампа, підписання угоди може відбутися вже цими вихідними в Європі. В разі її укладення на церемонії буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, додав він.

Президент також заявив, що верховний лідер Ірану дав згоду на угоду, хоча й зауважив, що вона ще не остаточно узгоджена.

Трамп охарактеризував її як "дуже сильний меморандум про взаєморозуміння, який має дещо концептуальний характер", що відновить судноплавство в Ормузькій протоці та передбачатиме зобов’язання Тегерана не прагнути до створення ядерної зброї.

"Сьогодні ми поклали край війні з Іраном", – заявив Трамп під час вечірнього телемітингу на підтримку Берта Джонса, який балотується до Сенату США від штату Джорджія.

Під час іншого телемітингу на підтримку Баррі Мура, кандидата до Сенату від штату Алабама, президент сказав: "Ми уклали чудову угоду. Ядерної зброї не буде. Люди дуже скоро почнуть повертатися додому. Справа практично, практично завершена. Ми отримали все, що хотіли".

Натомість напівофіційне іранське інформаційне агентство "Фарс" раніше в четвер повідомило з посиланням на неназване джерело, що офіційні особи ще не схвалили текст будь-якої угоди зі США.

Перед цим Трамп заявив, що скасовує удари по Ірану, про які він повідомив за кілька годин до того, оскільки "фінальні пункти" угоди між двома сторонами були затверджені.

До того він говорив, що найближчої ночі американські військові завдадуть по Ірану "дуже сильного удару".

У вівторок американський президент заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні".