Трамп скасував удари по Ірану, натякаючи на те, що угода вже близько

Президент Дональд Трамп заявив у четвер ввечері, що скасовує удари по Ірану, про які він повідомив за кілька годин до того, оскільки "фінальні пункти" угоди між двома сторонами були затверджені.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

"З огляду на те, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та затверджені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані на цей вечір удари та бомбардування Ірану", – написав Трамп.

Він зазначив, що "переговори та фінальні пункти були затверджені всіма залученими сторонами як у загальному плані, так і в найдрібніших деталях".

Він перерахував США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію та Єгипет як країни, що брали участь у затвердженні.

"Морська блокада залишатиметься в повній силі та дії доти, доки ця угода не буде остаточно укладена", – сказав він.

"Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", – додав він.

Це не вперше, коли Трамп натякає на те, що угода з Іраном близька, і раніше такі заяви вже не виправдовувалися.

Раніше цього дня Трамп заявив, що найближчої ночі американські військові завдадуть по Ірану "дуже сильного удару".

У вівторок американський президент заявив, що мирна угода з Тегераном може бути досягнута "за два-три дні".