В уряді Британії захистили план оборонних витрат, через який звільнився міністр оборони

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл став на захист урядового плану щодо інвестицій в оборону, який став причиною відставки міністр оборони Джона Гілі, заперечивши брак фінансування.

Про це Кайл сказав в ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Міністр торгівлі захистив план інвестицій в оборону уряду Кіра Стармера, спростовуючи заяви колишнього міністра оборони Джона Гілі про те, що він передбачає недостатнє фінансування військових потреб.

Кайл підтвердив, що план досі не завершений, попри початкові обіцянки уряду оприлюднити його цього тижня.

"Ми готуємо план до саміту НАТО на початку липня, і ми якраз завершуємо його розробку", – пояснив міністр.

Кайл заявив, що витрати на оборону на початку наступного парламентського періоду сягнуть 3% від ВВП. За словами посадовця, до 2035 року Британія досягне показника у 3,5%.

Міністр сказав, що він схвалив скорочення бюджету свого відомства для фінансування оборони, заявивши, що це було "легке" рішення для ухвалення, хоча й "важке для втілення в життя".

"Я прийняв рішення за лічені секунди після того, як мене запитали, бо це фундаментальна мета уряду, і якщо це означає, що мені та моєму відомству доведеться піти на жертви, щоб її виконати, я це зроблю та забезпечу фінансування цього плану", – заявив він.

Нагадаємо, у четвер британський міністр оборони Джон Гілі подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

З цієї ж причини у відставку подав його заступник з питань збройних сил Ел Карнс.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).