Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Про лист повідомило Sky News, передає "Європейська правда".

Зміст листа командувача британської армії невідомий, але його існування свідчить про серйозність виклику, з яким стикається Стармер, намагаючись завершити давно відкладений план інвестицій в оборону.

Це відбувається після того, як Міністерство фінансів запропонувало Міністерству оборони додаткові 13 мільярдів фунтів стерлінгів (15 млрд євро) протягом чотирьох років для фінансування закупівлі нових літаків, підводних човнів, кораблів, безпілотників та ракет.

Ця сума знаходиться на нижній межі діапазону від 12 до 18 мільярдів фунтів стерлінгів, який розглядався. Це також значно менше фактичної суми додаткових коштів, які, на думку військових, потрібні для відновлення спроможностей у часи ескалації загроз.

Одне джерело повідомило, що Найтон зустрівся з іншими військовими начальниками, щоб обговорити запропоноване врегулювання в понеділок. Принаймні один із присутніх начальників служб висловив невдоволення сумою.

До вечора середи переговори між Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Даунінг-стріт все ще тривали "в режимі реального часу", хоча очікувалося, що прем'єр-міністр виступить з питаннями оборони та надасть деякі ключові цифри щодо своїх зусиль щодо переозброєння цієї п'ятниці.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

Минулого тижня олова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон публічно висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку Росії.

Застереження від очільника штабу оборони пролунали через помітне відставання Лондона від Плану оборонних інвестицій країни. Цей документ визначає фінансування військового обладнання та послуг, щоб забезпечити перехід британських збройних сил у стан "бойової готовності, а його виконання з минулого року затримується через бюджетні суперечки в уряді.

У травні Центр урядового зв'язку (GCHQ) попередив, що Велика Британія перебуває у "вирішальному моменті", оскільки Росія "неухильно націлена" на її критичну інфраструктуру.