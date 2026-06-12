В правительстве Великобритании выступили в защиту плана оборонных расходов, из-за которого ушел в отставку министр обороны

Министр бизнеса и торговли Великобритании Питер Кайл выступил в защиту правительственного плана инвестиций в оборону, который стал причиной отставки министра обороны Джона Хили, опровергнув утверждения о недостатке финансирования.

Об этом Кайл сказал в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Министр торговли защитил план инвестиций в оборону правительства Кира Стармера, опровергая заявления бывшего министра обороны Джона Хили о том, что он предусматривает недостаточное финансирование военных нужд.

Кайл подтвердил, что план до сих пор не завершен, несмотря на первоначальные обещания правительства обнародовать его на этой неделе.

"Мы готовим план к саммиту НАТО в начале июля, и мы как раз завершаем его разработку", – пояснил министр.

Кайл заявил, что расходы на оборону в начале следующего парламентского периода достигнут 3% от ВВП. По словам чиновника, к 2035 году Великобритания достигнет показателя в 3,5%.

Министр сказал, что он одобрил сокращение бюджета своего ведомства для финансирования обороны, заявив, что это было "легкое" решение для принятия, хотя и "трудное для воплощения в жизнь".

"Я принял решение в считанные секунды после того, как меня спросили, потому что это фундаментальная цель правительства, и если это означает, что мне и моему ведомству придется пойти на жертвы, чтобы ее выполнить, я это сделаю и обеспечу финансирование этого плана", – заявил он.

Напомним, в четверг британский министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за несогласия с планами правительства по оборонным расходам, которые, по его мнению, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

По этой же причине в отставку подал его заместитель по вопросам вооруженных сил Эл Карнс.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).