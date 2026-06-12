У Британії заступник міністра оборони подав у відставку

Заступник міністра оборони з питань збройних сил Великої Британії Ел Карнс подав у відставку слідом за очільником відомства Джоном Гілі.

Про це посадовець повідомив на платформі X ввечері в четвер, пише "Європейська правда".

Заступник міністра пояснив, що йде у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат – причина, яку також назвав очільник Міноборони Джон Гілі у своїй заяві.

Карнс у своєму листі заявив прем’єр-міністру, що урядовий план інвестицій в оборону не був "ані достатньо трансформаційним, ані достатньо профінансованим" для викликів, з якими зіштовхується Британія.

"Як морський піхотинець, я бачив, як виглядає війна сьогодні. Я розмовляв з тими, хто бачив її зблизька в Україні. Урок є неприємним і однозначним. Характер конфлікту змінюється швидше, ніж наші закупівлі можуть за ним встигати. Ми все ще купуємо озброєння, придатне для минулої війни, тоді як наші супротивники озброюються для наступної", – заявив заступник.

"Я присвятив весь свій час на урядовій посаді тому, щоб довести це. На Даунінг-стріт мене не слухають, тому я подаю у відставку з посади заступника міністра з питань збройних сил", – написав Карнс.

Нагадаємо, у четвер британський міністр оборони Джон Гілі подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. У четвер стало відомо, що голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

У п‘ятницю прем’єр Британії Кір Стармер оголосив ім’я нового міністра оборони – ним став Ден Джарвіс.