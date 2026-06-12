У НАТО кажуть, що інциденти з дронами не підривають обороноздатність Альянсу

Дрібні інциденти з дронами не змінюють загальної картини, яка чітко показує, що НАТО достатньо сильний, щоб захистити кожен сантиметр своєї території.

Про це сказав LETA директор зі стратегічних комунікацій штабу Верховного головнокомандувача ЗС НАТО в Європі бригадний генерал Джей Янзен, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник НАТО, в Альянсу є дуже хороші плани оборони, сили та засоби, які перебувають у постійній готовності.

"Альянс думає про майбутнє і про те, що необхідно для забезпечення захисту кожного сантиметра території союзників", – заявив Янзен під час конференції "Stratcom Dialogue 2026".

Він вказав, що розуміє занепокоєння громадськості з приводу відносно частих інцидентів із дронами.

Однак, за його словами, необхідно встановити, чи було це умисним діянням, нещасним випадком або, наприклад, результатом оборонних заходів радіоелектронної боротьби.

Також виникають інші питання, на які потрібно відповісти: чи існує неминуча загроза, чи загинули люди, чи постраждали підприємства, чи збирають вони свої речі і покидають країну, пояснив він.

Він визнав, що всередині НАТО також існує певна політична напруженість. З іншого боку, Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, країни-члени Альянсу домовилися виділяти 5% свого ВВП на оборону, а оборонна промисловість держав-членів продовжує реалізовувати проєкти, прагнучи забезпечити себе необхідними боєприпасами та військовими потужностями.

"Кожен день ми вчимося в українців, як ефективно боротися з росіянами у військовому плані", – сказав Янзен.

Останнім часом у країнах Балтії фіксується зростання кількості порушень повітряного простору, а через можливу загрозу з боку дронів у окремих районах Литви наприкінці травня двічі оголошували повітряну тривогу.

Лідери ЄС 19 червня обговорять посилення Східного флангу у відповідь на вторгнення дронів.

Винищувачі НАТО вже двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.