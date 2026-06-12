В НАТО заявляют, что инциденты с дронами не подрывают обороноспособность Альянса

Мелкие инциденты с дронами не меняют общей картины, которая ясно показывает, что НАТО достаточно силен, чтобы защитить каждый сантиметр своей территории.

Об этом LETA сообщил директор по стратегическим коммуникациям штаба Верховного главнокомандующего ВС НАТО в Европе бригадный генерал Джей Янзен, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель НАТО, у Альянса есть очень хорошие планы обороны, силы и средства, которые находятся в постоянной готовности.

"Альянс думает о будущем и о том, что необходимо для обеспечения защиты каждого сантиметра территории союзников", – заявил Дж. Янзен во время конференции "Stratcom Dialogue 2026".

Он указал, что понимает обеспокоенность общественности по поводу относительно частых инцидентов с дронами.

Однако, по его словам, необходимо установить, было ли это умышленным действием, несчастным случаем или, например, результатом оборонительных мер радиоэлектронной борьбы.

Также возникают другие вопросы, на которые нужно ответить: существует ли неминуемая угроза, погибли ли люди, пострадали ли предприятия, собирают ли они свои вещи и покидают страну, пояснил он.

Он признал, что внутри НАТО также существует определенная политическая напряженность. С другой стороны, Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, страны-члены Альянса договорились выделять 5% своего ВВП на оборону, а оборонная промышленность государств-членов продолжает реализовывать проекты, стремясь обеспечить себя необходимыми боеприпасами и военными мощностями.

"Каждый день мы учимся у украинцев, как эффективно бороться с россиянами в военном плане", – сказал Янзен.

В последнее время в странах Балтии фиксируется рост количества нарушений воздушного пространства, а из-за возможной угрозы со стороны дронов в отдельных районах Литвы в конце мая дважды объявляли воздушную тревогу.

Лидеры ЕС 19 июня обсудят укрепление Восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.