США дають Польщі $4 млрд кредиту на закупівлю американського військового обладнання

Заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно повідомив, що Варшаві буде надано 4 млрд доларів на придбання американського обладнання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час церемонії введення літаків F-35 до складу Збройних сил Польщі ДіНанно говорив про надання Польщі 4 млрд доларів на військову співпрацю в рамках програми Foreign Military Financing, яка передбачає надання союзникам і партнерам США позик та грантів на придбання американського військового обладнання.

Востаннє угоду про позику в рамках цієї програми Польща підписала зі Сполученими Штатами в липні 2025 року – на таку ж суму, 4 млрд доларів.

ДіНанно підтвердив, що 4 млрд доларів – це нова сума, яка загалом збільшить доступний для Польщі фонд до майже 20 млрд доларів.

Він додав, що Польща зможе використати ці кошти на придбання необхідного американського обладнання, зокрема чергових літаків F-35.

Дотепер Польща позичила загалом близько 15 млрд доларів у рамках програми Foreign Military Financing, які були спрямовані на закупівлю американського обладнання.

Глава Міноборони прокоментував інформацію про можливість чергової позики від США на пресбрифінгу після п’ятничної церемонії. Після того, як він розповів про заплановане придбання ще двох ескадрилій винищувачів 5-го покоління, Косіняка-Камиша запитали, чи має Польща достатньо коштів на цю покупку.

Міністр послався на слова ДіНанно: "Польща отримає чергову можливість скористатися Foreign Military Financing, тобто (...) американським SAFE", – сказав глава МОН. Він додав, що вже давно маємо "американський SAFE", який, як він зазначив, подібно до програми ЄС, полягає у взятті зобов’язань на конкретних умовах.

Кошти з Foreign Military Financing використовуються Польщею насамперед для прискорення інвестицій у збройні сили та оплати вже укладених з американцями контрактів. Наразі Польща позичила загалом близько 15 млрд доларів у рамках програми.

Збройні сили Польщі 12 червня офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатів, церемонія пройшла на авіабазі в Лаську.

22 травня 2026 року Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35. Зазначається, що літаки будуть відправлені на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі – на 21-шу тактичну авіабазу у Свідвині, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22.