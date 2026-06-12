У Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35

Збройні сили Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатів, церемонія пройшла на авіабазі в Лаську.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

У п’ятницю пілоти польських F-35 здійснили урочисті прольоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у рамках акції "Привітання з Польщею".

Винищувачі пролетіли над півостровом Вестерплатте, після чого літаки з'явилися над Варшавою, пролетівши вздовж Вісли на висоті Варшавської цитаделі.

Маршрут завершився прольотом над Краковом в районі Вавельського пагорба.

To dzień, na który czekaliśmy od lat! Dziś Polska wita swoje F-35 #Husarz 🇵🇱



Wyruszyły właśnie na uroczyste przeloty nad Łodzią, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.



O godz. 11:00 w Łasku odbędzie się oficjalne powitanie oraz uroczysty chrzest najnowocześniejszych myśliwców w… pic.twitter.com/90SUYzo6J1 – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 12, 2026

Політ є частиною урочистостей з нагоди прийняття польських літаків F-35 до складу Збройних сил. У церемонії, що відбулася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську, новій базі F-35, брали участь президент Польщі Кароль Навроцький, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. До Ласька також завітав заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно.

У 2020 році Польща замовила для своїх ВПС 32 багатоцільові літаки F-35, що виробляються американським концерном Lockheed Martin. Сучасні літаки цього типу наразі стають одними з найпоширеніших бойових літаків у НАТО.

22 травня 2026 року Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35. Зазначається, що літаки будуть відправлені на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі – на 21-шу тактичну авіабазу у Свідвині, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22.

Нагадаємо, у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.