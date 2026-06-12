США дают Польше $4 млрд кредита на закупку американского военного оборудования

Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно сообщил, что Варшаве будет предоставлено 4 млрд долларов на приобретение американского оборудования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во время церемонии ввода самолетов F-35 в состав Вооруженных сил Польши ДиНанно говорил о предоставлении Польше 4 млрд долларов на военное сотрудничество в рамках программы Foreign Military Financing, которая предусматривает предоставление союзникам и партнерам США займов и грантов на приобретение американского военного оборудования.

Последний раз соглашение о займе в рамках этой программы Польша подписала с Соединенными Штатами в июле 2025 года – на такую же сумму, 4 млрд долларов.

ДиНанно подтвердил, что 4 млрд долларов – это новая сумма, которая в целом увеличит доступный для Польши фонд до почти 20 млрд долларов.

Он добавил, что Польша сможет использовать эти средства на приобретение необходимого американского оборудования, в частности очередных самолетов F-35.

До сих пор Польша заняла всего около 15 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing, которые были направлены на закупку американского оборудования.

Глава Минобороны прокомментировал информацию о возможности очередного займа от США на пресс-брифинге после пятничной церемонии. После того, как он рассказал о запланированном приобретении еще двух эскадрилий истребителей 5-го поколения, Косиняка-Камыша спросили, имеет ли Польша достаточно средств на эту покупку.

Министр сослался на слова ДиНанно: "Польша получит очередную возможность воспользоваться Foreign Military Financing, то есть (...) американским SAFE", – сказал глава МОН. Он добавил, что уже давно имеем "американский SAFE", который, как он отметил, подобно программе ЕС, заключается в принятии обязательств на конкретных условиях.

Средства из Foreign Military Financing используются Польшей прежде всего для ускорения инвестиций в вооруженные силы и оплаты уже заключенных с американцами контрактов. Сейчас Польша заняла всего около 15 млрд долларов в рамках программы.

Вооруженные силы Польши 12 июня официально приняли на вооружение истребители F-35, закупленные у Соединенных Штатов, церемония прошла на авиабазе в Ласке.

22 мая 2026 года Польша получила первую партию из трех истребителей F-35. Отмечается, что самолеты будут отправлены на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где сейчас размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе – на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.