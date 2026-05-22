До Польщі прибули перші винищувачі F-35, закуплені у США

У п’ятницю Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35, замовлених у Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

Винищувачі прибули на авіабазу в Лаську Лодзького воєводства увечері 22 травня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш показав відео польоту з новоприбулих літаків з польськими F-16.

Witajcie w Polsce! 🇵🇱

Trzy F-35 wspólnie na niebie z naszymi F-16… pic.twitter.com/5U4l9IaZmI – Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 22, 2026

"Це перші винищувачі 5-го покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози до того, як їх виявлять. Для Польщі це не просто нове обладнання, а вступ до елітної ліги сучасних повітряних сил світу", – написав міністр на платформі X перед прибуттям винищувачів.

У 2020 році Польща замовила для своїх Повітряних сил 32 багатоцільові літаки F-35, виготовлені американською компанією Lockheed Martin. Це перші поставки з тієї партії.

Зазначається, що літаки будуть відправлені на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі – на 21-шу тактичну авіабазу у Свідвині, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22.

Нагадаємо, у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.

А цього місяця Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.