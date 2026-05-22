Укр Рус Eng

До Польщі прибули перші винищувачі F-35, закуплені у США

відео
Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 19:58 — Ольга Ковальчук

У п’ятницю Польща отримала першу партію з трьох винищувачів F-35, замовлених у Сполучених Штатів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Polsat News.

Винищувачі прибули на авіабазу в Лаську Лодзького воєводства увечері 22 травня.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш показав відео польоту з новоприбулих літаків з польськими F-16. 

"Це перші винищувачі 5-го покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози до того, як їх виявлять. Для Польщі це не просто нове обладнання, а вступ до елітної ліги сучасних повітряних сил світу", – написав міністр на платформі X перед прибуттям винищувачів.

У 2020 році Польща замовила для своїх Повітряних сил 32 багатоцільові літаки F-35, виготовлені американською компанією Lockheed Martin. Це перші поставки з тієї партії.

Зазначається, що літаки будуть відправлені на 32-гу тактичну авіабазу в Лаську, де зараз розміщені деякі польські F-16, а на наступному етапі – на 21-шу тактичну авіабазу у Свідвині, де були розгорнуті нещодавно виведені з експлуатації радянські Су-22. 

Нагадаємо, у березні польська компанія Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 підписала контракт з американським виробником Lockheed Martin щодо обслуговування ударних вертольотів AH-64 Apache у Польщі.

А цього місяця Польща підписала контракт з американською корпорацією Honeywell про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща США
Реклама: