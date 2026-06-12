ЗМІ: у НАТО прагнуть надати топкомандувачу більше повноважень для збивання дронів

Країни НАТО хочуть надати головному військовому командувачу Альянсу більше свободи дій щодо збивання дронів до саміту лідерів, який відбудеться наступного місяця в Анкарі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів НАТО та одного представника Альянсу.

За словами дипломатів та представника Альянсу, після місяців переговорів очікується, що до саміту 7–8 липня союзники схвалять нову пропозицію, яка надасть Верховному головнокомандувачу ОЗС НАТО в Європі, генералу США Алексусу Гринкевичу, більше повноважень для протидії цим загрозам.

Наразі члени НАТО диктують правила щодо того, як і де можна використовувати конкретні національні озброєння. За умовами нової пропозиції, Гринкевич матиме більшу гнучкість у переміщенні ресурсів по всьому Альянсу та встановленні рівнів бойової готовності військового спорядження без отримання офіційного схвалення, зазначили офіційні особи.

Ця пропозиція також офіційно включить системи протиракетної оборони НАТО до місій патрулювання повітряного простору винищувачами у країнах Східного флангу та за його межами, додали вони, переорієнтувавши їх на місії протиповітряної оборони.

Деякі союзники по НАТО вже давно скаржаться, що ці так звані національні застереження створюють мозаїку різних правил у всьому Альянсі та обмежують здатність Гринкевича швидко усунути повітряні загрози.

Країни обговорювали скасування цих обмежень на тлі зростаючої кількості вторгнень дронів принаймні з жовтня, а запуск іранських балістичних ракет у бік Туреччини раніше цього року додав дискусії на користь прийняття загальноальянсного підходу ще більшої актуальності, зазначив представник НАТО.

"Країни завжди звертаються до НАТО, коли безпілотник входить у їхній повітряний простір", додав представник, але НАТО також "потребує, щоб країни зробили свій внесок", скасувавши свої обмеження.

За словами представника, Гринкевич на початку цього року представив свої пропозиції щодо підвищення гнучкості 32 послам країн-членів.

В Альянсі нещодавно заявили, що дрібні інциденти з дронами не змінюють загальної картини, яка чітко показує, що НАТО достатньо сильний, щоб захистити кожен сантиметр своєї території.

Винищувачі НАТО вже двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.