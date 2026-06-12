СМИ: в НАТО стремятся предоставить топ-командующему больше полномочий для сбивания дронов

Страны НАТО хотят предоставить главному военному командующему Альянса больше свободы действий по сбиванию дронов до саммита лидеров, который состоится в следующем месяце в Анкаре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов НАТО и одного представителя Альянса.

По словам дипломатов и представителя Альянса, после месяцев переговоров ожидается, что к саммиту 7-8 июля союзники примут новое предложение, которое предоставит Верховному главнокомандующему ОВС НАТО в Европе, генералу США Алексусу Гринкевичу, больше полномочий для противодействия этим угрозам.

Сейчас члены НАТО диктуют правила относительно того, как и где можно использовать конкретные национальные вооружения. По условиям нового предложения, Гринкевич будет иметь большую гибкость в перемещении ресурсов по всему Альянсу и установлении уровней боевой готовности военного снаряжения без получения официального одобрения, отметили официальные лица.

Это предложение также официально включит системы противоракетной обороны НАТО к миссиям патрулирования воздушного пространства истребителями в странах Восточного фланга и за его пределами, добавили они, переориентировав их на миссии противовоздушной обороны.

Некоторые союзники по НАТО уже давно жалуются, что эти так называемые национальные предостережения создают мозаику различных правил во всем Альянсе и ограничивают способность Гринкевича быстро устранить воздушные угрозы.

Страны обсуждали отмену этих ограничений на фоне растущего количества вторжений дронов по крайней мере с октября, а запуск иранских баллистических ракет в сторону Турции ранее в этом году добавил дискуссии в пользу принятия общеальянсного подхода еще большей актуальности, отметил представитель НАТО.

"Страны всегда обращаются к НАТО, когда беспилотник входит в их воздушное пространство", добавил представитель, но НАТО также "нуждается, чтобы страны сделали свой вклад", отменив свои ограничения.

По словам представителя, Гринкевич в начале этого года представил свои предложения по повышению гибкости 32 послам стран-членов.

В Альянсе недавно заявили, что мелкие инциденты с дронами не меняют общей картины, которая четко показывает, что НАТО достаточно силен, чтобы защитить каждый сантиметр своей территории.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.