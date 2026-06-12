ЄС оприлюднив порядок денний конференції з Україною, на якій відкриють кластер

ЄС оприлюднив офіційний порядок денний другого засідання Конференції з питань вступу України, яке відбудеться в Люксембурзі 15 червня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Як зазначається, засідання буде присвячене відкриттю переговорів щодо кластера 1: основи.

"Цей кластер охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії", – йдеться у повідомленні.

Він включає такі розділи переговорів:

Розділ 23 – Судова влада та основні права

Розділ 24 – Справедливість, свобода та безпека

Розділ 5 – Державні закупівлі

Розділ 18 – Статистика

Розділ 32 – Фінансовий контроль

Як повідомлялося, у п’ятницю ЄС офіційно підтвердив початок вступних переговорів з Україною.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"