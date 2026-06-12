ЄС 15 червня проведе міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер.

Про це йдеться в Х Кіпрського головування в Раді ЄС, передає "Європейська правда".

"15 червня в рамках Кіпрського головування в Раді ЄС ми проведемо перші конференції з питань вступу з Україною та Молдовою, щоб розпочати роботу над Кластером 1 – "Основи", – йдеться у повідомленні.

Кіпрське головування заявило, що пишається тим, що сприяло настанню цього історичного моменту.

"Як головування, ми інтенсивно працювали над досягненням цього результату Це знакова подія та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності", – йдеться у повідомленні.

"Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він є єдиним, принциповим та відкритим для тих, хто відданий його цінностям", – заявило головування Кіпру.

Варто зазначити, що у п’ятницю у другій половині робочого дня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.

Як повідомлялося, в уряді вважають реалістичним намір відкрити всі шість переговорних кластерів до липня.

Після відкриття першого кластеру очікується приїзд президента Зеленського на Єврораду 18-19 червня.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"