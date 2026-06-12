Україна виконала останню вимогу для відкриття кластера переговорів про вступ до ЄС

У п’ятницю у другій половині робочого дня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.

Як стало відомо "Європейській правді", необхідні документи були винесено на п’ятничне засідання уряду.

Таким чином, Україна вклалася у крайній термін щодо схвалення цього плану, узгоджений з Радою ЄС.

Уряд, у якому з цього питання доповідав віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка, схвалив розпорядження КМУ "про внесення змін до плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України", у редакції, яка була напрацьована за результатами українсько-угорських консультацій.

За узгодженою домовленістю, у п’ятницю ввечері відбудеться засідання послів держав членів ЄС (COREPER), де буде офіційно затверджене рішення про проведення у понеділок у Люксембурзі міжурядової конференції, де ЄС та Україна відкриють перший переговорний кластер.

Як повідомлялося, в уряді вважають реалістичним намір відкрити всі шість переговорних кластерів до липня.

Після відкриття першого кластеру очікується приїзд президента Зеленського на Єврораду 18-19 червня.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"