ЕС обнародовал повестку дня конференции с Украиной, на которой откроют кластер

ЕС обнародовал официальную повестку дня второго заседания Конференции по вопросам вступления Украины, которое состоится в Люксембурге 15 июня 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Как отмечается, заседание будет посвящено открытию переговоров по кластеру 1: основы.

"Этот кластер охватывает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии", – говорится в сообщении.

Он включает следующие разделы переговоров:

Раздел 23 – Судебная власть и основные права

Раздел 24 – Справедливость, свобода и безопасность

Раздел 5 – Государственные закупки

Раздел 18 – Статистика

Раздел 32 – Финансовый контроль

Как сообщалось, в пятницу ЕС официально подтвердил начало вступительных переговоров с Украиной.

Перед этим Украина выполнила последнее требование Венгрии для открытия кластера переговоров о вступлении.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией, которое должно открыть движение Украины в ЕС"