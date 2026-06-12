Зеленський: відкриття кластера є значною підтримкою для нашої держави та людей

Президент Володимир Зеленський привітав рішення держав-членів ЄС про призначення на понеділок міжурядових конференції з Україною і Молдовою.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Передусім Зеленський подякував усім людям, які бʼються заради України, працюють на українську державу і допомагають захищати її національні інтереси. Також він подякував усім партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи.

"Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі", – наголосив він.



"Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей", – заявив Зеленський.



Він додав, що також зроблено все і для відкриття наступних кластерів.

"Вітаємо також і Молдову із цим кроком, який ми робимо спільно", – зазначив окремо Зеленський.

Як повідомлялося, у п’ятницю ЄС офіційно підтвердив початок вступних переговорів з Україною.

Перед цим Україна виконала останню вимогу Угорщини для відкриття кластера переговорів про вступ.

Про план дій щодо меншин читайте у статті: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"