У Німеччині фіксують зростання кількості злочинів проти бездомних

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, у 2025 році кількість злочинів, скоєних проти бездомних, зросла майже на 17% порівняно з роком раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У МВС Німеччини у відповідь на парламентський запит поінформували, що у 2025 році було зареєстровано 2 563 злочини проти бездомних, тоді як у попередні два роки – близько 2 200.

Основними мішенями стали чоловіки-бездомні, які фігурували у 2 000 випадках, тоді як жінки стали жертвами приблизно 500 злочинів.

Запит надійшов від Партії лівих, а її депутатка Сара Міров заявила, що наразі в Німеччині спостерігається "безпрецедентна ескалація насильства щодо людей, які не мають дому".

Міров назвала статистику, надану Міністерством внутрішніх справ, "верхівкою айсберга".

Раніше повідомляли, що у Німеччині рекордна кількість людей не має постійного житла, з них приблизно чверть – це діти та підлітки.

А в Британії скасували 200-літній закон про бродяжництво, який оголошував ночівлю на вулиці кримінальним злочином.