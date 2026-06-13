В Германии отмечается рост числа преступлений против бездомных

По данным Министерства внутренних дел Германии, в 2025 году число преступлений, совершенных против бездомных, выросло почти на 17 % по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В МВД Германии в ответ на парламентский запрос сообщили, что в 2025 году было зарегистрировано 2 563 преступления против бездомных, тогда как в предыдущие два года – около 2 200.

Основными мишенями стали мужчины-бездомные, которые фигурировали в 2 000 случаях, тогда как женщины стали жертвами примерно 500 преступлений.

Запрос поступил от Партии левых, а ее депутат Сара Миров заявила, что в настоящее время в Германии наблюдается "беспрецедентная эскалация насилия в отношении людей, не имеющих дома".

Миров назвала статистику, предоставленную Министерством внутренних дел, "верхушкой айсберга".

Ранее сообщалось, что в Германии рекордное количество людей не имеет постоянного жилья, из них примерно четверть – это дети и подростки.

А в Великобритании отменили 200-летний закон о бродяжничестве, который объявлял ночлег на улице уголовным преступлением.