Рекордна кількість людей у Німеччині не має постійного житла

У Німеччині рекордна кількість людей – 1,03 мільйона станом на 2024 рік – не має постійного житла, з них приблизно чверть – це діти та підлітки.

Такі дані від асоціації BAG W (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe), яка допомагає бездомним, наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За класифікацією BAG W, особи без постійного місця проживання – це ті, хто не має договору оренди та не володіє нерухомістю.

Вони живуть у притулках для біженців, інших соціальних закладах, у друзів або родичів. А бездомними вважаються ті, хто не має жодного житла і змушений ночувати на вулиці.

В асоціації зазначили, що близько 56 тисяч людей у 2024 році були бездомними.

У 2023 році до першої категорії входили 928 тисяч людей, до другої – 54 тисячі. Приблизно 80% осіб без житла не мають громадянства Німеччини. З них 55 тисяч – громадяни країн Європейського Союзу.

Найчастіше до відсутності постійного житла у 2024 році призводили заборгованість за орендну плату й комунальні послуги, конфлікти з сусідами, розлучення або розставання з партнером, а також переїзд.

Влада Німеччини зобов'язана надавати тимчасовий притулок тим, хто залишився без даху над головою. Але багато хто воліє опинитися на вулиці, оскільки притулки часто не можуть гарантувати конфіденційність і безпеку.

"Відсутність житла в Німеччині досягла рекордного рівня, і кінця цьому не видно. Причини добре відомі: нестача доступного житла, бідність і загрозливе скорочення фінансування системи соціального забезпечення. Якщо політики й суспільство не ухвалять рішучих заходів, ще більше людей втратять житло", – заявила голова BAG W Сюзанне Гаманн.

Наприкінці квітня 2024 року уряд Німеччини вперше опублікував національний план дій, спрямований на повне подолання проблеми відсутності житла до 2030 року.

Документ, зокрема, передбачав державне фінансування будівництва соціального житла, боротьбу з дискримінацією на ринку нерухомості, а також допомогу в доступі до страхування і консультацій.

Нагадаємо, влітку уряд Великої Британії вирішив скасувати 200-літній закон про бродяжництво, який оголосив ночівлю на вулиці кримінальним злочином і нині впливає на бездомних в Англії та Уельсі.

А у 2018 році в Угорщині набув чинності закон, який забороняє бездомним спати на вулицях.