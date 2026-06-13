МЗС відреагувало на публікацію даних про "біолабораторії США" в Україні від Габбард

У Міністерстві закордонних справ прокоментували публікацію директоркою Національної розвідки США Тулсі Габбард даних, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

МЗС відкинуло ці безпідставні звинувачення, а також наголосило, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ).

Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї, додали в МЗС.

"Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я, і не повʼязана з жодними військовими цілями", – йдеться у заяві.

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ, підкреслили у відомстві.

"Тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не нова – Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні", – нагадали в МЗС.

Так у 2022 році, на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ, було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, у ході якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації.

У відомстві запевнили, що Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки.

"Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду", – резюмували у МЗС.

Раніше Габбард "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

У її заяві стверджується, що серед таких об'єктів, де начебто проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних, є й лабораторії в Україні, які можуть "перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну".

Прикметно, що на "мапі", де начебто позначені "біолабораторії" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва та позначив одне з міст як "Чернів" замість, ймовірно, Чернівців. Також на "мапі" вказується, що Україна начебто має "біолабораторії" й в окупованому Росією Криму та місті "Закарпаття".

Раніше Габбард повідомила, що її відставка набере чинності 30 червня.

Детальніше про тему читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп змінює главу розвідки: чому іде скандальна Тулсі Габбард та хто її замінить