МИД отреагировал на публикацию данных о "биолабораториях США" в Украине от Габбард

В Министерстве иностранных дел прокомментировали публикацию директором Национальной разведки США Тулси Габбард данных, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

МИД отверг эти безосновательные обвинения, а также подчеркнул, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия, добавили в МИД.

"Сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями", – говорится в заявлении.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений, подчеркнули в ведомстве.

"Тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова – Россия использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне", – напомнили в МИД.

Так, в 2022 году по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТО был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации.

В ведомстве заверили, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности.

"Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", – резюмировали в МИД.

Ранее Габбард "рассекретила" данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

В ее заявлении утверждается, что среди таких объектов, где якобы проводятся исследования биологических патогенов, в частности опасных, есть и лаборатории в Украине, которые могут "находиться под угрозой из-за длительной российско-украинской войны".

Примечательно, что на "карте", где якобы обозначены "биолаборатории", офис Габбард указал неверное расположение Киева и обозначил один из городов как "Чернов" вместо, вероятно, Черновцов. Также на "карте" указывается, что Украина якобы имеет "биолаборатории" и в оккупированном Россией Крыму, и в городе "Закарпатье".

Ранее Габбард сообщила, что ее отставка вступит в силу 30 июня.

Подробнее об этой теме читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп меняет главу разведки: почему уходит скандальная Тулси Габбард и кто ее заменит