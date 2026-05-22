Директорка національної розвідки США Габбард йде у відставку

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард йде у відставку наприкінці червня.

Про це стало відомо CNN від трьох осіб, обізнаних із ситуацією, пише "Європейська правда".

За словами цих осіб, Габбард повідомила своїм колегам, що йде з посади, оскільки її чоловік бореться з раком.



За словами одного з джерел, Габбард повідомила про своє рішення президенту Дональду Трампу.

Згодом телеканал опублікував лист від Габбард Дональду Трампу. У ньому вона вказала, що змушена подати заяву про відставку, яка набере чинності 30 червня 2026 року.

"У мого чоловіка, Абрахама, нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток. У найближчі тижні та місяці на нього чекають серйозні випробування. Наразі я мушу відійти від державної служби, щоб бути поруч із ним і повністю підтримувати його у цій боротьбі", – написала Габбард.

Її перебування на посаді супроводжувалося суперечливими та заплутаними заявами, особливо щодо війни США з Іраном, що часом призводило до конфліктів із Білим домом та втрати його прихильності.

Сенат призначив Габбард на посаду у лютому 2025 року.

Напередодні її призначення американська розвідувальна спільнота і їхні європейські колеги висловлювали занепокоєння через номінування Габбард, особливо з огляду на її погляди, прихильні до Росії.

Габбард була відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".