Габбард показала карту "біолабораторій США" з містом Крим та Києвом біля Одеси

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед звільненням "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

Про це йдеться у її заяві, пише "Європейська правда".

У заяві стверджується, що серед таких об'єктів, де начебто проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних, є й лабораторії в Україні, які можуть "перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну".

У заяві Габбард йдеться, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній із біолабораторій, що "фінансувалася США в Україні".

Що прикметно: на "мапі", де начебто позначені "біолабораторії" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва та позначив одне з міст як "Чернів" замість, ймовірно, Чернівців. Також на "мапі" вказується, що Україна начебто має "біолабораторії" й в окупованому Росією Криму та місті "Закарпаття".

Скриншот

Журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat громадянин Болгарії Христо Грозєв відреагував на такі "розсекречені" дані та заявив, що Габбард "фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію".

А журналіст Financial Times Крістофер Міллер вважає, що Габбард скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Габбард "обґрунтовувала" існування біологічних лабораторій в Україні, які фінансуються США.

Серед "підтверджень" цьому вона навела документ Пентагону про співпрацю з українським урядом у сфері безпечного виявлення та діагностики біологічних загроз, а також зменшення ризиків, пов’язаних із патогенами. Але в тому пресрелізі йдеться про те, що з 2005 року США надали близько $200 млн 46 українським лабораторіям.

Посадовиця використала це формулювання на користь існування американських біолабораторій – чого, вочевидь, не було.

Раніше Габбард повідомила, що її відставка набере чинності 30 червня.

Детальніше про тему читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп змінює главу розвідки: чому іде скандальна Тулсі Габбард та хто її замінить