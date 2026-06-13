В МОЗ відповіли на публікацію Габбард про "біолабораторії США" в Україні

В Міністерстві охорони здоров’я відреагували на публікацію директоркою Національної розвідки США Тулсі Габбард даних, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

Про це йдеться у заяві МОЗ, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в українському міністерстві, Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) та ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї.

Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту, йдеться у заяві відомства.

Там уточнили, що йдеться про діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і має виключно цивільний характер.

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ.

"Вони в принципі не призначені та не могли використовуватися для жодної розробки біологічної зброї або проведення досліджень, спрямованих на створення патогенів із підвищеними небезпечними властивостями", – підкреслили в МОЗ.

МОЗ України наголошує, що наявність у лабораторіях зразків патогенів не є винятковим або незвичним явищем. Такі зразки використовуються в усьому світі для діагностики, епідеміологічного нагляду, наукових досліджень та реагування на спалахи інфекційних хвороб.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Вважаємо важливим спиратися на результати вже проведених міжнародних консультацій та перевірених фактів, а не на припущення або інтерпретації окремих аспектів програм міжнародної технічної допомоги", – резюмували у відомстві.

Раніше Габбард "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

У її заяві стверджується, що серед таких об'єктів, де начебто проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних, є й лабораторії в Україні, які можуть "перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну".

Прикметно, що на "мапі", де начебто позначені "біолабораторії" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва та позначив одне з міст як "Чернів" замість, ймовірно, Чернівців. Також на "мапі" вказується, що Україна начебто має "біолабораторії" й в окупованому Росією Криму та місті "Закарпаття".

У відповідь в МЗС України відкинули ці безпідставні звинувачення.