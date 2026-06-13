В Минздраве отреагировали на публикацию Габбард о "биолабораториях США" в Украине

В Министерстве здравоохранения отреагировали на опубликованные директором Национальной разведки США Тулси Габбард данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

Об этом говорится в заявлении Минздрава, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в украинском министерстве, Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия.

Сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты, говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что речь идет о деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и носит исключительно гражданский характер.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений.

"Они в принципе не предназначены и не могли использоваться для разработки биологического оружия или проведения исследований, направленных на создание патогенов с повышенными опасными свойствами", – подчеркнули в Минздраве.

Минздрав Украины отмечает, что наличие в лабораториях образцов патогенов не является исключительным или необычным явлением. Такие образцы используются во всем мире для диагностики, эпидемиологического надзора, научных исследований и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Считаем важным опираться на результаты уже проведенных международных консультаций и проверенные факты, а не на предположения или интерпретации отдельных аспектов программ международной технической помощи", – резюмировали в ведомстве.

Ранее Габбард "рассекретила" данные, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

В ее заявлении утверждается, что среди таких объектов, где якобы проводятся исследования биологических патогенов, в частности опасных, есть и лаборатории в Украине, которые могут "находиться под угрозой из-за длительной российско-украинской войны".

Примечательно, что на "карте", где якобы обозначены "биолаборатории", офис Габбард указал неверное расположение Киева и обозначил один из городов как "Чернов" вместо, вероятно, Черновцов. Также на "карте" указывается, что Украина якобы имеет "биолаборатории" и в оккупированном Россией Крыму, и в городе "Закарпатье".

В ответ в МИД Украины отвергли эти безосновательные обвинения.