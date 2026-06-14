Президент Литви закликав керівну партію не зволікати з коаліційними переговорами

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідера Литовської соціал-демократичної партії Міндаугаса Сінкявічюса поспішити із завершенням коаліційної угоди та схвалити рішення щодо складу оновленого уряду.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа прагне, щоб коаліційні переговори щодо нового складу уряду завершилися якомога скоріше.

"Насправді хотілося б, щоб лідер Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс, сказавши "А", чітко вимовив і букву "Б". Я бачу, що є бажання взяти на себе те лідерство, яке сьогодні потрібне Литві у виконавчій владі", – заявив журналістам у неділю глава держави.

Він також наголосив, що хоче, аби у переговорах про створення коаліції між соціал-демократами, демократами та "селянами" переважало бажання "досягати результату, а не демонструвати амбіції".

"Не думаю, що зараз настав час для тривалих переговорів, під час яких обидві сторони грюкають дверима. Я дуже сподіваюся, що політичної свідомості вистачить на те, щоб незабаром ми отримали новий уряд і змогли підготуватися до дуже важливих завдань найближчого майбутнього", – сказав литовський президент.

На початку червня соціал-демократи вирішили виключити з коаліції ультраправу партію "Зоря Німану" і замість неї сформувати більшість з Союзом демократів "В ім’я Литви".

У п’ятницю повідомлялося, що оновлена коаліція, з якої виключили ультраправих, завершила підготовку коаліційної угоди – її ще мають остаточно затвердити лідери політсил.

Проблеми у коаліції в Литві назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки у її партії не ухвалять іншого рішення.

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