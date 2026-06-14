Президент Литвы призвал правящую партию не затягивать с коалиционными переговорами

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидера Литовской социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса поспешить с заключением коалиционного соглашения и принять решение о составе нового правительства.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа стремится к тому, чтобы коалиционные переговоры о новом составе правительства завершились как можно скорее.

"На самом деле хотелось бы, чтобы лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс, сказав "А", четко произнес и букву "Б". Я вижу, что есть желание взять на себя то лидерство, которое сегодня нужно Литве в исполнительной власти", – заявил журналистам в воскресенье глава государства.

Он также подчеркнул, что хочет, чтобы в переговорах о создании коалиции между социал-демократами, демократами и "селянами" преобладало стремление "достигать результата, а не демонстрировать амбиции".

"Не думаю, что сейчас настало время для длительных переговоров, во время которых обе стороны хлопают дверями. Я очень надеюсь, что политического сознания хватит на то, чтобы в скором времени мы получили новое правительство и смогли подготовиться к очень важным задачам ближайшего будущего", – сказал литовский президент.

В начале июня социал-демократы решили исключить из коалиции ультраправую партию "Зори Ниману" и вместо нее сформировать большинство с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В пятницу сообщалось, что обновленная коалиция, из которой исключили ультраправых, завершила подготовку коалиционного соглашения – его еще должны окончательно утвердить лидеры политических сил.

Проблемы в коалиции в Литве назревали долгое время. Так, еще в январе премьер-министру пришлось заверить, что правящая коалиция продолжает существовать, пока в ее партии не примут другого решения.

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