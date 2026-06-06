Основна партія в урядовій коаліції Литви припиняє співпрацю із "Зорею Німану"

Литовські соціал-демократи у суботу вирішили припиняти коаліційну угоду із суперечливою ультраправою партією "Зоря Німану" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

6 червня соціал-демократи ухвалили рішення про припинення коаліційної угоди із "Зорею Німану".

У партії заявили, що з огляду на публічні заяви й політичні кроки лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса і напругу, яка почала виникати, "поточний формат коаліції більше не відповідає стандартам політичної довіри й відповідальності".

За зміни у коаліції проголосували 116 зі 120 членів партійної ради, лише один виступив проти, троє – утримались.

Також вирішили починати дискусії про нову керівну більшість із Союзом демократів "В ім’я Литви".

Лідер Литовських соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс зазначив, що перед ними було три варіанти вибору – залишати status quo, залишатися з урядом меншості або йти на переформатування. "Я попросив раду підтримати сценарій змін, тому що вважаю, що це правильний шлях для партії і для країни – змінити склад поточної коаліції та запросити Союз демократів "В ім’я Литви".

Жемайтайтіс після рішення соціал-демократів заявив, що відчуває "більшою мірою полегшення, ніж розчарування", і що для нього це не несподіванка.

Перед цим лунали чутки про можливу заміну глави МЗС Литви Кястутіса Будріса через нібито невдоволення коаліції його самостійністю; прем’єрка Інга Ругінене на тлі цього заявила про довіру до нього.

Поточну коаліцію за участі соціал-демократів, "Союзу зелених і селян – Спілки християнських родин" та "Зорі Німану" сформували влітку 2025 року – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Проблеми у литовській коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді висловив сумніви, що нинішня керівна коаліція протримається до виборів до Сейму 2028 року. У квітні він закликав шукати їй альтернативи.