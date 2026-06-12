У Литві завершили роботу над угодою оновленої коаліції без ультраправих

У Литві оновлена коаліція, з якої виключили суперечливу "Зорю Німану", завершила підготовку коаліційної угоди – її ще мають остаточно затвердити лідери політсил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Представники Литовської соціал-демократичної партії, Союзу демократів "В ім’я Литви" та "Союзу селян і зелених Литви" у п’ятницю завершили роботу над проєктом коаліційної угоди. Тепер її мають остаточно погодити лідери політсил.

У 16-сторінковому документі залишається ще близько десятка пунктів, формулювання яких потрібно буде узгодити на рівні лідерів.

Нагадаємо, минулими вихідними соціал-демократи заявили про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви". Президент Гітанас Науседа привітав це рішення. Оновлена коаліція буде мати у Сеймі 75 мандатів.

Поточну коаліцію за участі соціал-демократів, "Союзу зелених і селян – Спілки християнських родин" та "Зорі Німану" сформували влітку 2025 року – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Проблеми у коаліції назрівали тривалий час. Так, ще у січні прем’єрці довелося запевняти, що керівна коаліція продовжує існувати, доки у її партії не ухвалять іншого рішення.

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