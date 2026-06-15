Трамп оголосив про угоду з Іраном і відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном, а також анонсував відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у себе в Truth Social.

У своєму дописі Трамп підтвердив, що укладання угоди з Іраном завершене, також заявив про відкриття Ормузької протоки.

"Угода з Ісламською Республікою Іран укладена. Вітаю всіх! Цим я повністю санкціоную безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно з цим, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Кораблі всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече", – написав він.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.

Перед цим очільник МЗС Ірану говорив, що домовленість "ближча, ніж будь-коли".