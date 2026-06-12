Очільник МЗС Ірану заявив, що угода з США "ближча ніж будь-коли"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Вашингтон та Іран ""ближчі, ніж будь-коли" до підписання домовленості, що покладе край війні.

Про це іранський посадовець заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

12 червня Аракчі опублікував заяву про те, що узгодження меморандуму про взаєморозуміння (формальна назвав документа, довкола якого ведуться перемовини зі США) – "як ніколи близько".

"До його фіналізації радимо ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо змісту… Усі деталі будуть повідомлені громадськості у належний час", – додав він.

Президент США Дональд Трамп перепостив заяву Аракчі у своїй соцмережі Truth Social.

Перед цим журналістам стало відомо від джерел, що США та Іран можуть підписати домовленість про припинення бойових дій та відновлення судноплавства Ормузькою протокою перед самітом "Групи семи" 15-17 червня.

Трамп заявив, що підписання угоди з Іраном може відбутись вже цими вихідними, 13-14 червня.