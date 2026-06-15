Трамп объявил о заключении соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном, а также объявил об открытии Ормузского пролива в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал у себя в Truth Social.

В своем посте Трамп подтвердил, что заключение соглашения с Ираном завершено, а также заявил об открытии Ормузского пролива.

"Соглашение с Исламской Республикой Иран заключено. Поздравляю всех! Этим я полностью санкционирую беспрепятственное открытие Ормузского пролива и, одновременно с этим, санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет", – написал он.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который может быть подписан в ближайшее время, охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.

Перед этим глава МИД Ирана говорил, что договоренность "ближе, чем когда-либо".