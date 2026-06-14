В Ірані розкрили зміст майбутньої угоди зі США

Остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, який може бути підписаний найближчим часом, охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.

Деталі угоди агенції Reuters розповів неназваний іранський високопосадовець, передає "Європейська правда".

Остаточна угода, яка регулюватиме питання щодо ядерної програми Ірану, має бути узгоджена протягом 60 днів після укладення меморандуму про взаєморозуміння.

Згідно з проєктом домовленості, Іран негайно розблоковує Ормузьку протоку для проходу всіх комерційних суден, а США натомість знімають військово-морську блокаду іранських портів.

Крім того, Сполучені Штати погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти країни, доки не буде досягнуто остаточної угоди.

Вашингтон також зобов’язується скасувати нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить країні продавати нафту та отримувати дохід.

США погоджуються повернути заморожені іранські активи на суму 25 мільярдів доларів, зокрема через прямі грошові перекази, співпрацю між країнами регіону та фінансові кредитні лінії.

Натомість Іран зобов’язується не виробляти і не купувати ядерну зброю, а також зберігати статус-кво в ядерній сфері до досягнення остаточної угоди. Йдеться про те, що Тегеран відмовляється від подальшого збагачення урану та розширення ядерних об’єктів на період переговорів.

США погоджуються, що Тегеран скоротить свої запаси високозбагаченого урану, і механізм цього буде обговорено протягом зазначених 60 днів.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном 14 червня. При цьому речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заперечив, що меморандум підпишуть у неділю.

ЗМІ повідомляли, що підписання документа, що завершить війну між США та Іраном, може відбутися цієї неділі у швейцарській Женеві; поки що йдеться про "рамкову" домовленість, після якої перемовини продовжаться. В разі її укладення на церемонії буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс.