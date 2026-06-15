У Литві розпочали виробництво протидронових боєприпасів

Литовський державний завод Giraitė розпочав виробництво протидронових патронів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, пробні партії вже відправлено до Швеції та Франції, а інтерес до них виявляють ще кілька країн.

Завод, що виробляє боєприпаси малого калібру і розташований у Каунаському районі, розробив концепцію боєприпасів минулого року, спираючись на досвід України. Прототипи були випробувані в лабораторіях та на полігоні, після чого минулого тижня Збройні сили Литви вперше випробували патрони.

За словами директора заводу Міндаугаса Кураускаса, масове виробництво може розпочатися негайно, оскільки завод очікує на замовлення.

Патрони призначені для захисту окремих солдатів від дронів і сумісні зі стандартною зброєю НАТО калібру 5,56 мм та 7,62 мм, а їхня ефективна дальність становить від 50 до 100 метрів. Кожен патрон коштує приблизно два євро, а магазин вміщує близько 30 патронів.

Завод планує виробляти приблизно п’ять мільйонів патронів на рік, що становить близько десятої частини його загального обсягу виробництва, і приноситиме близько десяти мільйонів євро доходу.

Кураускас зазначив, що інтерес до продукції висловили Чехія, Естонія, Бельгія та Ізраїль, і найближчим часом очікуються замовлення та початок виробництва в промислових масштабах. Завод також веде переговори з данською оборонною промисловістю щодо використання цих боєприпасів у системах протидії дронам.

Міністр фінансів Кріступас Вайтіекунас заявив, що ця розробка свідчить про розширення можливостей заводу.

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