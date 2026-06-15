В Литве начали производство противодронных боеприпасов

Литовский государственный завод Giraitė начал производство противодронных патронов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано, пробные партии уже отправлены в Швецию и Францию, а интерес к ним проявляют еще несколько стран.

Завод, производящий боеприпасы малого калибра и расположенный в Каунасском районе, разработал концепцию боеприпасов в прошлом году, опираясь на опыт Украины. Прототипы были испытаны в лабораториях и на полигоне, после чего на прошлой неделе Вооруженные силы Литвы впервые испытали патроны.

По словам директора завода Миндаугаса Кураускаса, массовое производство может начаться немедленно, поскольку завод ожидает заказ.

Патроны предназначены для защиты отдельных солдат от дронов и совместимы со стандартным оружием НАТО калибра 5,56 мм и 7,62 мм, а их эффективная дальность составляет от 50 до 100 метров. Каждый патрон стоит примерно два евро, а магазин вмещает около 30 патронов.

Завод планирует производить примерно пять миллионов патронов в год, что составляет около десятой части его общего объема производства, и будет приносить около десяти миллионов евро дохода.

Кураускас отметил, что интерес к продукции выразили Чехия, Эстония, Бельгия и Израиль, и в ближайшее время ожидаются заказы и начало производства в промышленных масштабах. Завод также ведет переговоры с датской оборонной промышленностью по использованию этих боеприпасов в системах противодействия дронам.

Министр финансов Криступас Вайтиекунас заявил, что эта разработка свидетельствует о расширении возможностей завода.

Лидеры ЕС 19 июня обсудят усиление Восточного фланга в ответ на вторжение дронов.

Истребители НАТО уже дважды за последнее время сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.