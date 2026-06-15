Рада ЄС схвалила угоду з Канадою про участь у програмі з переозброєння

Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне комюніке Ради ЄС.

Канада стала першою країною з-поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту.

Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року.

"Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього", – прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС.

SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держави-члени, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

У рамках SAFE Україна та країни ЄАВТ/ЄЕЗ можуть брати участь у спільних закупівлях.

Регламент SAFE було ухвалено у травні 2025 року в рамках амбітного оборонного пакета, покликаного надати державам-членам ЄС фінансові важелі для стимулювання різкого зростання інвестицій в оборону.