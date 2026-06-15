Совет ЕС одобрил соглашение с Канадой об участии в программе перевооружения

Совет Европейского Союза официально принял решение о заключении соглашения с Канадой, которое позволит канадским компаниям и продукции участвовать в совместных оборонных закупках в рамках европейского инструмента SAFE.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное коммюнике Совета ЕС.

Канада стала первой страной из-за пределов Европы, которая получила доступ к этому инструменту.

Соответствующее соглашение стороны подписали еще 14 февраля 2026 года, а само решение базируется на безопасности и оборонном партнерстве, заключенном на саммите ЕС-Канада в июне 2025 года.

"Канада является одним из ближайших союзников Европейского Союза. Присоединение Канады к SAFE подчеркивает глубокое доверие между нами и создает мощный прецедент относительно того, как ЕС может сотрудничать с ключевыми стратегическими партнерами для защиты нашего общего будущего", – прокомментировал Василис Палмас, министр обороны Кипра, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

SAFE – это финансовый инструмент ЕС, поддерживающий государства-члены, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство через совместные закупки, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях.

В рамках SAFE Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ могут участвовать в совместных закупках.

Регламент SAFE был принят в мае 2025 года в рамках амбициозного оборонного пакета, призванного предоставить государствам-членам ЕС финансовые рычаги для стимулирования резкого роста инвестиций в оборону.