Канада приєдналася до програми ЄС з переозброєння

Канада офіційно приєдналася до програми ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у мережі X.

На полях Мюнхенської конференції з безпеки єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс та міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали угоду про співпрацю в рамках інструменту SAFE.

SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держави, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво шляхом спільних закупівель, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

"Угода зміцнює нашу колективну безпеку, підтримує розвиток ключових оборонних можливостей і надає канадській промисловості доступ до європейських оборонних ринків, водночас роблячи внесок у європейську та українську безпеку", – заявив Макгінті, його слова цитує CBC News.

Як відомо, учасники програми SAFE поза межами ЄС повинні внести фінансовий внесок у її реалізацію.

Це стало перешкодою для Великої Британії, яка також хотіла приєднатися до SAFE, але не погодилася з розміром вступного внеску.

Наприкінці січня Європейська комісія затвердила другу групу національних оборонних планів у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe), яка передбачає виділення мільярдних кредитів вісьмом країнам-членам для термінового посилення їхньої боєготовності.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.