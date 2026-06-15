Трамп прибув до Женеви, звідки вирушає на саміт G7
Новини — Понеділок, 15 червня 2026, 17:28 —
Президент США Дональд Трамп прибув до швейцарської Женеви, звідки вирушить до місця саміту "Групи семи" на території Франції.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Близько 16:00 за місцевим часом Трамп приземлився в аеропорту Женеви.
Звідти він вирушить гелікоптером до містечка Ев'ян-ле-Бен на березі Женевського озера, де буде проходити саміт "сімки".
Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прямуватиме до Женеви з аеропорту Кишинева, а не з Польщі.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував "шанобливу, але рішучу" дискусію з Трампом через його погрози 100-відсотковими митами на французьке вино, якщо Париж не скасує 3-відсотковий податок на американських технологічних гігантів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: