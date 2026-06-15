Трамп прибув до Женеви, звідки вирушає на саміт G7

Президент США Дональд Трамп прибув до швейцарської Женеви, звідки вирушить до місця саміту "Групи семи" на території Франції.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Близько 16:00 за місцевим часом Трамп приземлився в аеропорту Женеви.

Звідти він вирушить гелікоптером до містечка Ев'ян-ле-Бен на березі Женевського озера, де буде проходити саміт "сімки".

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прямуватиме до Женеви з аеропорту Кишинева, а не з Польщі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував "шанобливу, але рішучу" дискусію з Трампом через його погрози 100-відсотковими митами на французьке вино, якщо Париж не скасує 3-відсотковий податок на американських технологічних гігантів.