Зеленський полетить на саміт G7 знову з Кишинева замість Польщі

Президент України Володимир Зеленський полетить на саміт "Групи семи" з Молдови, що є вже другою зміною аеропорту вильоту для його міжнародних візитів за останній час.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про запланований рейс доступна на авіаресурсі Airnavradar.

Згідно з інформацією про заплановані рейси, літак, яким президент Володимир Зеленський та вся українська делегація попрямує на саміт G7, вилетить увечері 15 червня з Кишинева до швейцарської Женеви.

Женева логістично є найближчим великим аеропортом до французького містечка Ев'ян на Женевському озері, де пройде саміт "сімки".

Це вже другий випадок за останній час, коли президент України вирушає з аеропорту Кишинева. Три роки базовим аеропортом незмінно був польський Жешув, а також український борт нерідко перебував між вильотами у Кракові, де краща технічна база.

Зауважимо, між останніми поїздками літак також перебував у Кракові та прилетів звідти до Кишинева вдень 15 червня.

Позаминулими вихідними виникли припущення про зміну постійного місця базування літака Зеленського – коли він вперше полетів до Британії з Кишинева, замість польських аеропортів.

З огляду на загострення суперечок із Варшавою через найменування одного з підрозділів сил оборони України на честь УПА припустили, що зміна аеропорту для закордонних візитів має політичне пояснення.

Втім, в МЗС України тоді заперечили політичний контекст за цим рішенням.

Читайте також: Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт.