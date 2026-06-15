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Зеленський полетить на саміт G7 знову з Кишинева замість Польщі

Новини — Понеділок, 15 червня 2026, 16:57 — Марія Ємець, Сергій Сидоренко

Президент України Володимир Зеленський полетить на саміт "Групи семи" з Молдови, що є вже другою зміною аеропорту вильоту для його міжнародних візитів за останній час. 

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про запланований рейс доступна на авіаресурсі Airnavradar.

Згідно з інформацією про заплановані рейси, літак, яким президент Володимир Зеленський та вся українська делегація попрямує на саміт G7, вилетить увечері 15 червня з Кишинева до швейцарської Женеви. 

 

Женева логістично є найближчим великим аеропортом до французького містечка Ев'ян на Женевському озері, де пройде саміт "сімки".

Це вже другий випадок за останній час, коли президент України вирушає з аеропорту Кишинева. Три роки базовим аеропортом незмінно був польський Жешув, а також український борт нерідко перебував між вильотами у Кракові, де краща технічна база.

Зауважимо, між останніми поїздками літак також перебував у Кракові та прилетів звідти до Кишинева вдень 15 червня. 

Позаминулими вихідними виникли припущення про зміну постійного місця базування літака Зеленського – коли він вперше полетів до Британії з Кишинева, замість польських аеропортів. 

З огляду на загострення суперечок із Варшавою через найменування одного з підрозділів сил оборони України на честь УПА припустили, що зміна аеропорту для закордонних візитів має політичне пояснення. 

Втім, в МЗС України тоді заперечили політичний контекст за цим рішенням. 

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