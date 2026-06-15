Зеленський полетить на саміт G7 знову з Кишинева замість Польщі
Президент України Володимир Зеленський полетить на саміт "Групи семи" з Молдови, що є вже другою зміною аеропорту вильоту для його міжнародних візитів за останній час.
Як повідомляє "Європейська правда", інформація про запланований рейс доступна на авіаресурсі Airnavradar.
Згідно з інформацією про заплановані рейси, літак, яким президент Володимир Зеленський та вся українська делегація попрямує на саміт G7, вилетить увечері 15 червня з Кишинева до швейцарської Женеви.
Женева логістично є найближчим великим аеропортом до французького містечка Ев'ян на Женевському озері, де пройде саміт "сімки".
Це вже другий випадок за останній час, коли президент України вирушає з аеропорту Кишинева. Три роки базовим аеропортом незмінно був польський Жешув, а також український борт нерідко перебував між вильотами у Кракові, де краща технічна база.
Зауважимо, між останніми поїздками літак також перебував у Кракові та прилетів звідти до Кишинева вдень 15 червня.
Позаминулими вихідними виникли припущення про зміну постійного місця базування літака Зеленського – коли він вперше полетів до Британії з Кишинева, замість польських аеропортів.
З огляду на загострення суперечок із Варшавою через найменування одного з підрозділів сил оборони України на честь УПА припустили, що зміна аеропорту для закордонних візитів має політичне пояснення.
Втім, в МЗС України тоді заперечили політичний контекст за цим рішенням.
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